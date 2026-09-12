Уникална находка в Пловдив разкрива древни тайни
Археолози откриха над 200 монети, предимно от Константиновата династия, разположен непосредствено до Източната порта на Филипопол
Следете всички новини, анализи и коментари за Филипопол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Археолози откриха над 200 монети, предимно от Константиновата династия, разположен непосредствено до Източната порта на Филипопол
Тя е широка 13 и 20 метра с оформени тротоари и с една внушителна настилка
Уникалните мозайки на Базиликата - в ЮНЕСКО
При представянето на новата атракция почерпиха гостите с оригинални римски бонбони от времето на императорите
Пловдив. Страноприемница от 3 век откриха археолози в центъра на Пловдив. Това съобщи БНТ и уточни, че има предложение, че това е било първото казино...
София. На 21 юли, понеделник, президентът Росен Плевнелиев ще посети Пловдив, където ще открие реконструирана и обновена част от Античния стадион на Ф...