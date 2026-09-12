Любовен триъгълник мъчел Хофман
Филип Сиймур Хофман, който почина на 2 февруари от свръхдоза хероин, е водел дневници преди смъртта си, съобщава NBC. Там носителят на "Оскар" е с...
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Филип Сиймур Хофман, който почина на 2 февруари от свръхдоза хероин, е водел дневници преди смъртта си, съобщава NBC. Там носителят на "Оскар" е с...
Ню Йорк. Стотици се събраха на бдение със свещи пред театъра на компанията "Лабиринт" в Ню Йорк, за да отдадат своята почит към паметта на Филип Сиймо...
Ню Йорк. В течение на разследването на смъртта на актьора Филип Сиймор Хофман от вероятна свръхдоза наркотици се появи информация, резултирала в арест...
Ню Йорк. Близо 50 дози хероин и много неразопаковани спринцовки са били открити в апартамента на внезапно починалия Филип Сиймур Хофман. На пакетите е...
Ню Йорк. На 2-ри февруари един от най-талантливите актьори на своето поколение актьор Филип Сиймор Хофман бе намерен мъртъв в апартамента си в Манхатъ...
Филип Сиймор Хофман почина от свръхдоза хероин в дома си в Манхатън
Ню Йорк. Американският актьор Филип Сиймор Хофман е намерен мъртъв в апартамента си в Манхатън, информира Wall Street Journal. Хофмън бе на 46 години....