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Фил Ръд отърва решетките

Фил Ръд отърва решетките

Барабанистът на рок бандата AC/DC Фил Ръд няма да лежи в затвора, съобщха световните медии след края на делото, по което е обвинен в заплаха за убийст...

09 юли | 10:25
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