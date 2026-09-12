Фил Ръд отърва решетките
Барабанистът на рок бандата AC/DC Фил Ръд няма да лежи в затвора, съобщха световните медии след края на делото, по което е обвинен в заплаха за убийст...
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Барабанистът на рок бандата AC/DC Фил Ръд няма да лежи в затвора, съобщха световните медии след края на делото, по което е обвинен в заплаха за убийст...
Фил Ръд се призна за виновен в заплаха за убийство Барабанистът на рок бандата AC/DC пледира виновен по обвинения в заплаха за убийство и притежаване...
Фил Ръд е заподозрян в мокра поръчка, грозят го 10 години затвор
Уелингтън. Барабанистът на AC/DC Фил Ръд бе обвинен от съда в Нова Зеландия в опит за организиране на убийство, заплаха за убийство и притежание на на...