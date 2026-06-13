Нападнаха грозно Фил Невил в нета
Неизвестни тролове атакуваха бившия играч на "Ман" Юн. Фил Невил в "Туитър". Настоящият коментатор на BBC е получил смъртни заплахи, които са включвал...
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Неизвестни тролове атакуваха бившия играч на "Ман" Юн. Фил Невил в "Туитър". Настоящият коментатор на BBC е получил смъртни заплахи, които са включвал...