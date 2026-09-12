Сондата "Фийли" откри органични молекули на кометата
Космическата сонда "Фийли" е открила органични молекули в атмосферата на кометата 67Р, съобщи в. The Wall Street Journal, цитирайки германската агенци...
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Космическата сонда "Фийли" е открила органични молекули в атмосферата на кометата 67Р, съобщи в. The Wall Street Journal, цитирайки германската агенци...
Космическата сонда "Фийли", която преди дни кацна на комета в космоса, спря работа, предаде BBC. Батериите на космическия апарат се изтощиха и той пре...
Сондата "Фийли", която извърши историческо кацане върху комета, вече е стабилна, след като при първоначалния си опит не успя да се закрепи на повърхно...