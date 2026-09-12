Всичко за Фийли

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Последни новини Общество
Сондата "Фийли" спря работа

Сондата "Фийли" спря работа

Космическата сонда "Фийли", която преди дни кацна на комета в космоса, спря работа, предаде BBC. Батериите на космическия апарат се изтощиха и той пре...

15 ноември | 16:29
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"Фийли" прати първи снимки

"Фийли" прати първи снимки

Сондата "Фийли", която извърши историческо кацане върху комета, вече е стабилна, след като при първоначалния си опит не успя да се закрепи на повърхно...

13 ноември | 19:40
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