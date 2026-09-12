35 години по-късно: Михаил Петров отново в "кожата" на Фигаро
Актьорът от трупата на Народния театър празнува с пет представления през октомври
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Актьорът от трупата на Народния театър празнува с пет представления през октомври
"Златото на траките блести в Лувъра", пише френският "Фигаро" за българската експозиция в най-престижния европейски музей, която може да бъде видяна д...
Париж. Над две трети от французите са против участието на страната в международни военни действия в Сирия. Това сочат данните на социологическо проучв...