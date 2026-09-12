Торес излиза титуляр срещу Реал Мадрид довечера

Мадрид. Фернандо Торес ще направи повторния си дебют за Атлетико Мадрид още тази вечер и то срещу Реал Мадрид. Двата тима излизат един срещу друг в пъ...