Торес се изфука със снимка с Христо Стоичков
Нападателят на "Атлетико" (Мадрид) Фернандо Торес публикува снимка с Христо Стоичков в социалната мрежа Инстаграм. Торес се похвали за фотоса като на...
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Нападателят на "Атлетико" (Мадрид) Фернандо Торес публикува снимка с Христо Стоичков в социалната мрежа Инстаграм. Торес се похвали за фотоса като на...
Мадрид. Атлетико Мадрид отстрани Реал Мадрид от турнира за Купата на Краля в Испания и така детронира Кристиано Роналдо и компания. Снощи двата тима з...
Мадрид. Фернандо Торес ще направи повторния си дебют за Атлетико Мадрид още тази вечер и то срещу Реал Мадрид. Двата тима излизат един срещу друг в пъ...
Мадрид. Близо 45 000 запалянковци посрещнаха Фернандо Торес на "Висенте Калдерон". Феновете на Атлетико Мадрид показаха, че не са забравили е Ел Ниньо...
Стотици деца ще приветстват у дома Фернандо Торес на 4 януари. Това разкри президентът на "Атлетико" Енрике Серезо. "Ще го представим, не знам дали ще...
Фернандо Торес напуска Челси. Това съобщиха световните медии и уточниха, че испанският нападател ще премине в Милан за постоянно, откъдето ще отиде по...
Лондон. Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо заяви, че Фернандо Торес все още има бъдеще на "Стамфорд Бридж". 30-годишният испански нападател премина пр...
Милано. Трансферната цел на Интер Фернандо Торес ще напусне Челси, ако лондончани му платят 12 милиона евро като компенсация за очакваното намаление н...
Мадрид. Трансферна битка ще се развихри около нападателя на Челси Фернандо Торес, прогнозират медиите в Англия. Според Goal Атлетико Мадрид в момента...
Лондон. Новият мениджър на "Челси" Жозе Моуриньо заяви, че иска Фернандо Торес да остане в отбора и добави, че е голям почитател на Уейн Рууни. Порту...