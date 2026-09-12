Всичко за Фернандо Торес

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Торес напуска Челси

Торес напуска Челси

Фернандо Торес напуска Челси. Това съобщиха световните медии и уточниха, че испанският нападател ще премине в Милан за постоянно, откъдето ще отиде по...

28 декември | 10:05
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Трансферна война за Торес

Трансферна война за Торес

Мадрид. Трансферна битка ще се развихри около нападателя на Челси Фернандо Торес, прогнозират медиите в Англия. Според Goal Атлетико Мадрид в момента...

19 март | 13:49
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