Москов срещу феодалите в болниците
За всяко място ще се търси конкретен подход относно сливането на лечебни заведения, което да е съобразено със спецификата им. Това заяви в Русе минист...
Следете всички новини, анализи и коментари за Феодали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За всяко място ще се търси конкретен подход относно сливането на лечебни заведения, което да е съобразено със спецификата им. Това заяви в Русе минист...
Курс срещу кандидат-кметовете с етикет "независим" обяви Бойко Борисов. В момента голяма част от местните управници, особено тези с повече от един ман...