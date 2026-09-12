Всичко за Фен Купа 2016

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Пребиха фен на ЦСКА в София

Пребиха фен на ЦСКА в София

Фен на ЦСКА бе пребит пред дома му в София. Пострадалият Никола Дарпатов съобщи за неприятния инцидент във Фейсбук. И изтъкна, че нападателите са от а...

30 май | 12:17
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