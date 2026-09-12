Първи полпозишън за Маса от 6 години
Пилотът на "Уилямс" Фелипе Маса прекрати доминацията на "Мерцедес" в квалификациите и спечели сензационен полпозишън за Гран при на Австрия. Бразилецъ...
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Пилотът на "Уилямс" Фелипе Маса прекрати доминацията на "Мерцедес" в квалификациите и спечели сензационен полпозишън за Гран при на Австрия. Бразилецъ...
Мелбърн. Германецът Нико Розберг спечели първия старт от сезона във Формула 1. Пилотът на Мерцедес финишира първи на Гран При на Австралия, следван от...
Маринело. Кими Райконен ще се присъедини към Фернандо Алонсо във Ферари през следващия сезон на Формула 1, предаде Би Би Си. Финландецът, който спече...
Пекин. Фелипе Маса бе най-бърз във втората тренировка преди Гран при на Китай. Пилотът на Ферари изпревари с много малко 2-ия Кими Райконен (Лотус). Т...