Животински гняв в Испания! Протестиращи атакуваха крал Фелипе
Причината е лошото справяне на властите с последиците от наводненията
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Причината е лошото справяне на властите с последиците от наводненията
Всички гледат Летисия, подозират я в изневяра
Фелипе VI отива в Абу Даби, за да отдаде почит след смъртта на президента на ОАЕ
Бившият монарх напусна Испания, не е известно къде се намира
Рабат. Новият крал на Испания Фелипе VI пристигна в Рабат в понеделник за началото на първото си пътуване до съседно Мароко от възскачването си на тро...