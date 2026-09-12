Фелдшери с остро писмо до Донев. Ето какво искат
В Центъра за спешна помощ и филиалите му в Пазарджишко е започнала подписка с това искане
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В Центъра за спешна помощ и филиалите му в Пазарджишко е започнала подписка с това искане
Сдружението на медицинските фелдшери подема масова кампания за излизане от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Това съобщи ше...
Стара Загора. Своя самостоятелна съсловна организация, която да защитава интересите им, поискаха официално от Сдружението на фелдшерите в България на...
София. Фелдшерите започват протестни действия ден след изборния вот, това каза председателят на Сдружението на медицинските фелдшери в България Алекса...