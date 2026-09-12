Катаджия забрани на зам.-министър да гледа мач
Пътен полицай от Кърджали забрани на зам.-министъра на финансите Фейзи Бекир да гледа един от най-важните футболни мачове за годината - двубой от Шамп...
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Пътен полицай от Кърджали забрани на зам.-министъра на финансите Фейзи Бекир да гледа един от най-важните футболни мачове за годината - двубой от Шамп...
Зам.-министърът на финансите Фейзи Бекир е новият председател на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" Кърджали. Още двама души са нови...
София. Харченето на парите трябва да става по ясни правила. Това са думи на новия зам.-министър на финансите Фейзи Бекир. Той ще отговаря за Агенцията...
София. Министър-председателят Бойко Борисов, по предложение на министър Владислав Горанов, назначи Фейзи Бекир за заместник-министър на финансите, съо...