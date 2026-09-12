Историческо злато! Йоана Илиева изправи България на крака
Тя спечели златен медал от Световната купа на сабя за жени в Пловдив
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Тя спечели златен медал от Световната купа на сабя за жени в Пловдив
По време на срещата бяха обсъдени и потвърдени ангажиментите и от двете страни за подпомагане на развитието на този спорт в Стара Загора
Васил Етрополски ще работи за прозрачност, уважение и развитие на спорта у нас
Не е за безопасност
Преди ден кадетите ни отборно станаха европейски вицешампиони
Входът е свободен
Еврошампионката по фехтовка е новото лице на "София - европейска столица на спорта"
Йоана Илиев спечели Световната купа до 20 година и си осигури виза за Токио
Българският фехтувач шокира света с обрата над шампиона на планетата Българският фехтувач Панчо Пасков шокира световния спорт с победата си в първи к...
Възходът на фехтовача ни в Рио Панчо Пасков бе спрян на осминафинала от Матиас Сабо (Гер). Световният шампион в отборното с Германия за 2014-а спечели...
Най-добрите млади фехтувачи от 18 страни ще участват в турнира „Сабята на Етрополски" - кръг от европейската купа за кадети, момчета и момичета (индив...
Скандали тресат федерацията по фехтовка. 14 клуба скочиха открито на ръководството и внесоха в съда искане за насрочване на извънредно общо събрание н...
Голям скандал се разрази на турнира по фехтовка за Купата на България в Шумен. Рапиристите на столичния клуб "Витоша" бяха изключени от участие в със...
Пловдив. В панаира в Пловдив е открит мъртъв полски съдия от Световното по фехтовка за кадети, младежи и девойки, предаде „Марица". От изданието раз...
Международната федерация по фехтовка ни отне домакинството на световното първенство за мъже и жени догодина. Родната централа се тресе от скандали, а...