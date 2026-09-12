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Скандал на турнир по фехтовка

Скандал на турнир по фехтовка

Голям скандал се разрази на турнира по фехтовка за Купата на България в Шумен. Рапиристите на столичния клуб "Витоша" бяха изключени от участие в със...

13 октомври | 16:15
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