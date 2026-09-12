Какво ще ви се случи на 28 февруари според фазата на Луната
Ще срещнете перипетии
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Ще срещнете перипетии
В заключителна фаза са преговорите за споразумение по ядрената програма на Иран във Виена, обяви френският външен министър Лоран Фабиюс. Целта на спо...
София. От днес Меркурий вече е вън от ретроградната фаза, в която навлезе на 21 октомври 2013 година. Дните 17-21 октомври и 10-13 ноември бяха най-не...