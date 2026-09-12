Всичко за Фасове

Следете всички новини, анализи и коментари за Фасове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Регионални Култура
#ПромениКартинката обединява изкуството и културата за устойчива промяна към по-добро бъдеще

#ПромениКартинката обединява изкуството и културата за устойчива промяна към по-добро бъдеще

За трета поредна година студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ създадоха въздействащи видеa за кампанията, посветена на проблема със замърсяването на ок...

31 май | 14:52
0 коментара
900