Близо 650 кг отпадъци събраха доброволци на ПромениКартинката в София и Пловдив
Заедно променяме картинката за по-добро и устойчиво бъдеще
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Заедно променяме картинката за по-добро и устойчиво бъдеще
Очаква се по-строгите санкции да влязат в сила с решение на общинския съвет след месец
За трета поредна година студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ създадоха въздействащи видеa за кампанията, посветена на проблема със замърсяването на ок...
Ученици участват в уникалната акция
Пластмасата в тях сне се разгражда 100 години
Всяка година в природата попадат четири трилиона угарки от цигари
Големия брат Здравко с възпитателна екоинициатива
Освен по плажните ивици на Варна - от южния плаж до 4-та буна, включително и плажа в Аспарухово, акция за събиране на боклука от плажове, паркове и гр...
4500 фаса бяха събрани само за 1 час от доброволци на Централния плаж във Варна в сряда. Доброволците събираха фасовете в късния следобед – и то само...