Борислав Цеков: Радев е фасаден президент!
Той е инсталиран от задкулисните мрежи човек, заявява конституционалистът
Следете всички новини, анализи и коментари за Фасада. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той е инсталиран от задкулисните мрежи човек, заявява конституционалистът
Проблемът на първо място е не само фасадата, но и покрива, от който падат и керемиди
В България има институции, които считат, че са над законите, разгневи се Боил Банов
За ремонт на храма са нужни близо 1 милион лева, от митрополията са обявили дарителска сметка
Русе. Фасадата на Пантеона на възрожденците в Русе е изписана в графити. За последните няколко години паметникът е надраскван 3 пъти, предаде БГНЕС....