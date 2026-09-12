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Излиза в първите дни на нова година
Намира на най-източната точка на България
Намира се в блиост до Шабла
Бордът на фонда в един всеобхватен и безпристрастен процес прегледа доказателствата и стигна до извода, че има пълно доверие в моето ръководство, каза...
Открит е в далечната 1857 г.
Главният прокурор Сотир Цацаров почива на Добруджанското Черноморие, съобщиха за "Стандарт" читатели от Шабла. Рибари разказаха, че в сряда след обяд...
Бургас. Истинско рибарско селце като от приказките ще изникне в центъра на Бургас, само на крачка от общината. Схлупените рибарски хижи, с опънати мре...
Най-големите девствени плажове и цени за всеки джоб предлага Северът"Кария" привлича туристи с нов облик Търсите девствени плажове, къмпинги без бето...
Бургас. "Преди година разправяха, че асфалт не се яде. Сега взимаме 10 милиарда лева и няма какво да покажат – само спрени проекти", коментира при отк...
Добрич. Кметът на Шабла проф. Райна Бърдарева съобщи, че започва реализацията на проект на общината, донесъл й приза на "Стандарт" "Златна рибка" за п...
Проект за обновяване на най-стария морски светофар на Балканите с приз от "Стандарт"
Добрич. Емблематичният фар на нос Шабла ще се превърне в туристическа атракция. Това разкри кметът на града проф. Райна Бърдарева. "Фарът се стопанисв...