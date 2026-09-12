Борисов: Разправяха, че асфалт не се яде, а сега 10 млрд. лв. и само спрени проекти

Бургас. "Преди година разправяха, че асфалт не се яде. Сега взимаме 10 милиарда лева и няма какво да покажат – само спрени проекти", коментира при отк...