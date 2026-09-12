Отбелязват "Фалун Дафа" пред китайското посолство в София
Протест пред Посолството на Китайската Народна република в София на 20 юли т.г. от 10:00 до 12:00 часа организират българи от различни градове на стра...
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Протест пред Посолството на Китайската Народна република в София на 20 юли т.г. от 10:00 до 12:00 часа организират българи от различни градове на стра...
Белград. Освободиха незаконно задържаните в Сърбия, практикуващи Фалун Гонг, съобщиха от Българската Фалун Дафа асоциация. Седмината българи и двама...
София. Говорителят на Министерство на външните работи Бетина Жотева заяви в ефира на БНТ, че най-късно до утре, 18 декември, се очаква да се приберат...
Белград. Седем българи са били арестувани в Белград, информираха от Министерството на външните работи. Те са били последователи на движението Фалун Да...