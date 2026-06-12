Студенти връщат пари от стажове менте
Студенти от шест университета ще върнат около 16 000 лева, източени чрез фалшиви стажове, съобщи зам.-министърът на образованието проф. Николай Денков...
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Студенти от шест университета ще върнат около 16 000 лева, източени чрез фалшиви стажове, съобщи зам.-министърът на образованието проф. Николай Денков...