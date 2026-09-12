Правописна грешка издаде фалшивата диплома на мним лекар
Образувано е досъдебно производство
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Образувано е досъдебно производство
Районният съд във Враца наложи 1 година условно на мъж от областния град, който бил заловен с фалшива диплома в КАТ. Подсъдимият признал изцяло вината...
Д-р Иван Вуцов, които е подсъдим в Районния съд в София за фалшивата си диплома по кардиология, работи в бургаската многопрофилна болница "Бургасмед",...
Три са от Украйна, два от Русия и един от Острова Броят на местата в университетите у нас вече е по-голям от випуска абитуриенти. Въпреки това все ощ...
Кърджали. Досъдебно производство за фалшива диплома за средно образование е образувано в РУ-Кърджали. Документът бил издаден на името на 31-годишна же...