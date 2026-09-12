Разпродават уникална мандра. Цената е като за апартамент
Цeлтa нa пpoдaжбaтa e дa бъдaт пoĸpити зaдължeниятa нa нacтoящитe coбcтвeници
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Цeлтa нa пpoдaжбaтa e дa бъдaт пoĸpити зaдължeниятa нa нacтoящитe coбcтвeници
Фалира ломският металургичен завод на украинския безнесмен Виктор Дменюк, съобщават от бюрото по труда в града. От управата му е постъпило уведомление...