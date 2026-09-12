Автобус стана факла! 21 души на косъм
Рейсът пътувал от България за Измир
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Рейсът пътувал от България за Измир
Евакуират 170 души, има пострадали
По чудо няма постраадли
Бог чу молитвите ни, чакаме го да се върне, кръстят се свещеници Николайчо, мъжът факла от Сандански, ще избегне съдбата на Лидия. Направена му е усп...
Хасково. Шефът на Общинския съвет на Хасково Иван Иванов получи факлата -символ на мира и хармонията между хората по света от директора на "Пробегът н...
Байкал. Проведе се поредният любопитен етап от похода на Олимпийския огън към Сочи, където догодина ще се проведат Олимпийските игри. Този път огънят...
Сочи. Руснаци, които са били избрани да вземат участие в щафетата с олимпийския огън в навечерието на игрите в Сочи, вече продават още неизползваните...
"Киро! Киро! Сега трябваше да бъда на почвка в Анталия", крещял 36-годишният Пламен