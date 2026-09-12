Казанлък посрещна факела на мира
Днес Казанлък посрещна участниците от глобалната щафета "Пробег на мира"
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Днес Казанлък посрещна участниците от глобалната щафета "Пробег на мира"
Палят на 11 март догодина огъня за олимпиадата
Москва. Трима астронавти се завърнаха след 166-дневна мисия на Международната космическа станция и върнаха Олимпийския огън, който прекара в на борда...
Сочи. Екипаж на Международната Космическа Станция ще отнесе олимпийския факел в Космоса в чест на предстоящите игри в Сочи. Астронавтите разкриха дета...