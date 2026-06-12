Деца ще карат безплатно кънки на ледената пързалка при езерото „Ариана”
Министерството на младежта и спорта съвместно със Столична община и БНТ HD стартира от 14 февруари кампания, която има за цел да популяризира спорта с...
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Министерството на младежта и спорта съвместно със Столична община и БНТ HD стартира от 14 февруари кампания, която има за цел да популяризира спорта с...