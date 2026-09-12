Мощите на Патриарх Евтимий са в София. Кой ще се поклони
Ще бъдат поставени до чудотворната икона на Майката Божия
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Ще бъдат поставени до чудотворната икона на Майката Божия
Светинята ще бъде поставена до чудотворната икона на Майката Божия - "Достойно есть"
Днес те са изложени за поклонение в "Св. великомъченица Марина"
София. Българската православна църква почита днес паметта на Свети Евтимий - патриарх Търновски. Той произхожда от знатния род Цамблак. През втората...