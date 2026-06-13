Защо Кристиян Костов носи женски дрехи
Певецът, който представи и класира България на второ място на „Евровизия”, не се трогва от хейт коментарите
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Певецът, който представи и класира България на второ място на „Евровизия”, не се трогва от хейт коментарите
Фенките на Монс Зелмерлов, победителят на тазгодишната "Евровизия", са дълбоко разстроени. Те открили случайно в социалните мрежи фото, на което швед...