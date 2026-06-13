Кралев: "Васил Левски" ще е готов за евротурнирите
Точно 360 000 лв. с ДДС е цената на модернизацията и реконструкцията на Националния стадион „Васил Левски", която включва поставянето на нова тревна н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Евротурнирите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Точно 360 000 лв. с ДДС е цената на модернизацията и реконструкцията на Националния стадион „Васил Левски", която включва поставянето на нова тревна н...