Арест за българин, убил котка в Гърция
София. Българин на 26 години е арестуван в Еврос, Североизточна Гърция, по обвинение, че е убил котка, съобщи гръцкият вестник "Катимерини". Арестува...
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София. Българин на 26 години е арестуван в Еврос, Североизточна Гърция, по обвинение, че е убил котка, съобщи гръцкият вестник "Катимерини". Арестува...