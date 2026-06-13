Франция – най-убедителния полуфиналист на ЕВРО 2015
Младите „петли" сразиха с категоричното 3:0 отбора на Италия и станаха най-убедителния полуфиналист на Европейското първенство за младежи до 17 г. Как...
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Младите „петли" сразиха с категоричното 3:0 отбора на Италия и станаха най-убедителния полуфиналист на Европейското първенство за младежи до 17 г. Как...