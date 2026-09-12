България с 3 медала от Европейския младежки олимпийски фестивал в Грузия
Три медала спечелиха българските представители в последния ден на Европейския младежки олимпийски фестивал в Тбилиси(Грузия). 14-годишният Адриан Андр...
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Три медала спечелиха българските представители в последния ден на Европейския младежки олимпийски фестивал в Тбилиси(Грузия). 14-годишният Адриан Андр...
Утрехт. Джудистката Бетина Темелкова донесе първи медал за България от европейския младежки олимпийски фестивал в Утрехт (Хол). Националката взе среб...
София. България ще бъде представена от 33-ма спортисти на европейския младежки олимпийски фестивал в Утрехт (Хол). Престижната надпревара е от 13 до...