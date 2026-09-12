Неманя Радулович свири Вивалди и сръбски фолклор в НДК
Концертът на топ цигуларя от „Европейски музикален фестивал“ е на 23 юни в зала 1
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Концертът на топ цигуларя от „Европейски музикален фестивал“ е на 23 юни в зала 1
Форумът представя 13 събития в София от март до юни
Варна. Европейският музикален фестивал - Варна е в разгара на своето ХI издание. От 15 март до 11 април варненската публика посреща блестящи имена от...