Плевнелиев: Да има общи правила в енергетиката
Разнопосочните интереси на отделните държави в енергетиката могат да бъдат обединени със следването на общите принципи на Европейския енергиен съюз. Т...
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Разнопосочните интереси на отделните държави в енергетиката могат да бъдат обединени със следването на общите принципи на Европейския енергиен съюз. Т...
София. Изграждането на Европейски енергиен съюз ще издигне политическата и икономическата интеграция в Европейския съюз на ново ниво. Това заяви прези...