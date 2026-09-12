Уикенд приключение! Най-чаканата нощ в музеи и галерии
Събитието стартира като инициатива на Министерството на културата
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейската Нощ На Музеите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Събитието стартира като инициатива на Министерството на културата
Община Благоевград подготви богата програма за Европейската нощ на музеите. Малчугани ще дадат старт на събитията в 15,00 часа с посещение на музея, к...
Жители и гости на Сандански ще отбележат Европейската нощ на музеите в Епископската базилика в града. Специално за празника на 21 май туристическият о...