Всичко за Европейската Нощ На Музеите

Следете всички новини, анализи и коментари за Европейската Нощ На Музеите. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Моят град
Деца стават траки в музей

Деца стават траки в музей

Община Благоевград подготви богата програма за Европейската нощ на музеите. Малчугани ще дадат старт на събитията в 15,00 часа с посещение на музея, к...

21 май | 13:34
0 коментара
2542