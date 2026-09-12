Проф. Росен Стоянов пред СТАНДАРТ: Радев да напусне “Дондуков” 2? Това ще е харакири
Всички очакваме прагматичност от БНБ, МФ и правителството
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейската Централна Банка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всички очакваме прагматичност от БНБ, МФ и правителството
Теменужка Петкова обяви, че покриваме и последния критерий за членство
Няма сигнали за рецесия. Очакваме инфлация от 7,8% през 2023 г., казва Цветанка Минчева
Поскъпването на финансовия ресурс може да доведе до рецесия
Творбата на Недко Солаков вече е част от колекцията на Европейската банка
Президентът на Европейската централна банка Марио Драги, чиято месечна заплата е малко над 31 000 евро без данъци, е сред най-високо платените ръковод...