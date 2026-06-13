Прокуратурата с нов ход срещу Стоян Мавродиев
Той е обвинен заедно с Румен Гайтански-Вълка и адвокат Иван Георгиев за необслужвания кредит
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Той е обвинен заедно с Румен Гайтански-Вълка и адвокат Иван Георгиев за необслужвания кредит
Единият е извън страната и ще го търсят с европейска заповед
Испански съдия-следовател издаде вчера европейска заповед за задържане на сваления каталунски премиер Карлес Пучдемон и четиримата негови министри, ко...
Властите в Гърция са издали европейска заповед за задържането на Назиф Мехмедов, за който се предполага, че е трети заподозрян за убийството на малкат...
Българин, който се издирва с европейска заповед за арест, бе заловен в Гърция. Той е успял да пресече българо-гръцката граница и пренесе контрабандни...