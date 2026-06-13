България ще участва активно в изготвянето на политиката за миграция
България ще участва активно в изготвянето и обсъждането на стратегията на Европейския съюз за миграцията, която ще бъде представена от Европейската ко...
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България ще участва активно в изготвянето и обсъждането на стратегията на Европейския съюз за миграцията, която ще бъде представена от Европейската ко...