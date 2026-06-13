Разходки с "евронаходки" за Деня на Европа
Кристалина Георгиева чака ученици за открит урок Турове с европейски привкус, посещения в сградата на евроинституциите в София и специален вестник "П...
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Кристалина Георгиева чака ученици за открит урок Турове с европейски привкус, посещения в сградата на евроинституциите в София и специален вестник "П...