Морал ли? Истината за евромилионите на Андрей Цеков и жена му
Фамилията на бившия регионален министър е окупирала конкурсите за европроекти – от свлачища до интеграция на ромите
Следете всички новини, анализи и коментари за Евромилиони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Фамилията на бившия регионален министър е окупирала конкурсите за европроекти – от свлачища до интеграция на ромите
Късметлият им 4 месец за да си вземе прите
Лондон. Щастливец от Великобритания спечели големия джакпот от лотарията "Евромилиони", възлизащ на 107,9 млн. паунда. Това стана ясно на 14 март, но...
Брюксел. След седем поредни тиража без победител, джакпотът от 187 937 614 евро в една от най-популярните игри на късмета в Европа - Евромилиони, беше...