Без зрители на мача България - Латвия
БНТ 3 ще излъчи младежката евроквалификация на 9 октомври от 21,45 ч
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БНТ 3 ще излъчи младежката евроквалификация на 9 октомври от 21,45 ч
България и Италия завършиха 2:2 под дъжда на националния стадион „Васил Левски" в евроквалификация от група H. Двубоят бе официален дебют за селекцион...
30 000 зрители в петъчната евроквалификация срещу Хърватия поискаха националите. Капитанът на тима Ивелин Попов призова хората да дойдат и да ги подкр...