България взима две еврокупи по ски 2016-а
Международната федерация по ски (ФИС) оказа огромна чест на България, като предложи страната ни да е домакин на два старта за Европейската купа в алпи...
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Международната федерация по ски (ФИС) оказа огромна чест на България, като предложи страната ни да е домакин на два старта за Европейската купа в алпи...