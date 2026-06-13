„Еврофутбол“ обяви новите спортни таланти на България
„Еврофутбол" обяви днес имената на 25-та призьори по програма „Спортни таланти" на официалната церемония, която се състоя в Музея на спорта в София, Н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Еврофурбол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Еврофутбол" обяви днес имената на 25-та призьори по програма „Спортни таланти" на официалната церемония, която се състоя в Музея на спорта в София, Н...