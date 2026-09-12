България с първи медал от Евро 2014 по крос кънтри
Боровец. България има своя първи медалист от 21-ото европейско първенство по крос кънтри Самоков 2014. Милица Мирчева спечели сребърното отличие при д...
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Боровец. България има своя първи медалист от 21-ото европейско първенство по крос кънтри Самоков 2014. Милица Мирчева спечели сребърното отличие при д...
Цюрих. Силното представяне на България в женския спринт на Евро 2014 в Цюрих продължи и днес. Ивет Лалова и Инна Ефтимова с лекота преодоляха сериите...
Будапеща. Българският национален отбор за юноши до 19 г. ще се изправи срещу Германия, Украйна и Сърбия на финалите на европейското първенство в Унгар...
Българският национален отбор за юноши до 19 г. постигна историческо класиране за финалите на Евро 2014 в Унгария. Селекционер на тима е Александър Ди...
Сливен. Българският национален отбор за юноши до 19 г. със селекционер Александър Димитров постигна историческо класиране за финалите на Евро 2014 в У...
Варна. Гимнастикът ни Велислав Вълчев счупи глезен по време на тренировка. Варненецът е един от основните ни състезатели и миналата година зае престиж...
Нион. Тежък жребий изтеглиха юношите на България до 19 години по пътя към Евро 2014 в Унгария. Младите "лъвчета" попаднаха в група 2 на Елитния кръг н...