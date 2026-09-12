Гърция обещава реформи до дни
Атина поиска нова помощ, Ципрас разгорещи евродепутатите Европа започна обратно броене за Гърция, която до края на седмицата трябва или да се договор...
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Атина поиска нова помощ, Ципрас разгорещи евродепутатите Европа започна обратно броене за Гърция, която до края на седмицата трябва или да се договор...
Лидерите на държавите от еврозоната се събират в Брюксел, за да обсъдят има ли път за спасяване и нови преговори с южната ни съседка, след като гърцит...
Заместник-министърът на външните работи на Гърция Евклид Цакалотос е основният кандидат за поста финансов министър на страната, съобщава Ройтерс, позо...