Йорданка Фандъкова отличи Евгения Раданова
Легендата в шорттрека с приз за приноса й към подкрепата на София като Европейска столица на спорта
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Легендата в шорттрека с приз за приноса й към подкрепата на София като Европейска столица на спорта
Български и руски туристи се снимаха за спомен с родните медалисти от олимпиади Евгения Раданова и Тервел Пулев в организираната от спортния отдел на...
На кръстовището на Околовръстен път и Симеоновско шосе в София официално бе открита новата визия на колоните под моста. На тях са изобразени успелите...
Пловдив. Министърът на младежта и спорта Евгения Раданова вярва, че е успяла да постигне спокойствие в своя сектор по време на мандата на служебното п...
Затягат реда за финансиране на домакинства на международни състезания, каквито федерациите ни се надпреварват да взимат всяка година. Служебният минис...
София. Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова връчи почетни чекове на медалистите и призьорите от Младежките олимпийски игри в Нанд...
Рим. Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова участва в неформална среща на министрите на спорта от Европейския съюз, която се провеж...
София. Рекорден брой от 182 проекта на неправителствени младежки организации са подадени по стартиралата след 5-месечно забавяне Национална програма з...
София. Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова откри днес IX Европейски конгрес на Международната федерация по физическо възпитание...
Ако експертите ме убедят, че ремонтът на Зимния струва 40 млн., съгласна съм, каза министърката Проверка на Националната спортна база назначава Евген...
Раданова уволнява за спазване на закона, затваря си очите за съмнителни договори на НСБаза Ръководството на държавното дружество "Академика 2011" е б...
София. Представители на близо 30 клуба по вдигане на тежести стояха до обяд пред вратите на спортното министерство вчера. Недоволните от управлението...
София. Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова ще открие на 12 август в 19,00 ч в подлеза на Софийския университет „Св. Климент Охри...
София. Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова откри Европейското първенство по бокс на страните членки на Европейския съюз на офици...
Жени Раданова обича високите скорости и приготвя спагети по оригинални рецепти Евгения Раданова официално седна в стола като служебен министър на мла...
Служебният спортен министър Евгения Раданова ще има възможност спокойно да започне работа. Това увери проф. Мариана Георгиева, която ръководи Министер...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Състезателката по шорттрек Евгения Раданова ще бъде служебен министър на младежта и спорта. Евгения Ра...