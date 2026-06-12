Шпионски скандал между САЩ и Русия (ОБЗОР)

Ню Йорк. Нов шпионски скандал се разрази между САЩ и Русия. Това стана след като вчера стана ясно, че ФБР е арестувало в Ню Йорк мъж, който е заподозр...