Плюшченко ни поздрави от Цюрих
Евгени Плюшченко
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Евгени Плюшченко
Евгени Плюшченко танцува под акомпанимента на Едвин Мартон
Евгени Плюшченко претърпя успешна операция на гръбнака в медицинския център "Рамат Авив" в Израел. Интервенцията продължи 3 часа и половина. Легендар...
Сочи. "Най-вероятно прекратявам кариерата си. Възрастта ми позволява, но 12 операции са твърде много. Ще продължа да се състезавам в шоу програми. Пад...
Сочи. Олимпийският шампион от 2006 г. и двукратен сребърен медалист от олимпийски игри по фигурно пързаляне Евгени Плюшченко няма да бъде знаменосец н...