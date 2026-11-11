Култов музикант, издал вечни хитове, идва у нас
Everlast ще представи на живо на Vidas Art Arena "Embers to Ashes"
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Everlast ще представи на живо на Vidas Art Arena "Embers to Ashes"
София. Обявена е втора дата за концерт на Everlast в София. Той ще свири в Club Terminal 1 и на 24 ноември. Билетите, които ще бъдат пуснати в продажб...
София. Световноизвестният изпълнител Everlast ще дойде в София за акустичен концерт. Домакин на събитието ще бъде столичният клуб Терминал 1, а датата...