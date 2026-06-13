Брендо не се яви във ВКС
Евелин Банев – Брендо не се яви пред Върховния касационен съд (ВКС) за делото срещу него, което се гледа днес. Прокуратурата протестира оправдателната...
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Евелин Банев – Брендо не се яви пред Върховния касационен съд (ВКС) за делото срещу него, което се гледа днес. Прокуратурата протестира оправдателната...