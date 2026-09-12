Как се вталяват красивите в Холивуд
Ева Мендес, Джей Ло и Холи Бери търсят хармонията между тялото и духа
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Ева Мендес, Джей Ло и Холи Бери търсят хармонията между тялото и духа
След няколкогодишна пауза, актрисата е готова да се върне на работа
Ева Мендес се оттегля от Холивуд, поне за известно време. Чаровната брюнетка иска да има повече време за семейството си. "Вземам си поне двегодишна п...
Ева Мендес е родила второто си дете от Раян Гослинг при абсолютна дискретност. Според акта за раждане, публикуван на сайта TMZ, малката Амада Лий Госл...
Ева Мендес и Раян Гослинг чакат бебе номер две, пишат зад океана. Една от най-популярните холивудски двойки нямат сключен брак, но се радват на щастли...
Кубинката Ева Мендес изцяло е превзела мислите на половинката си Райън Гослинг, въпреки че са заедно от 2011-а. Актьорът, който е с 6 години по-млад о...
Ева Мендес ще бъде Цеца, а Робърт Де Ниро – Слободан Милошевич във филм за Аркан. Започват снимките на нов хитов, поне за Балканите филм! Лентата е об...
Ева Мендес и Райън Гослинг са във война заради предбрачното си споразумение. Актьорите, които имат 8-месечна дъщеря Есмералда, не могат да се разберат...
Ева Мендес разкри как поддържа интереса на Раян Гослинг към себе си в първите месеци след раждането на дъщеричката им Есмералда. "Не ходя никога по ан...
Ева Мендес, която роди сладката Есмералда от любимия си мъж Райън Гослинг, казва, че не се чувства достатъчно подготвена да раздава майчински съвети....
Ева Мендес роди дъщеричка на любимия си Раян Гослинг. Малката госпожица се е появила на бял свят на 12-ти септември, но това се пазело в тайна. Актьор...
Ева Мендес загърби всякакъв светски живот. За разлика от повечето холивудски хубавици, които не слизат от червения килим и подиума на клубовете до пос...
Цели седем месеца успя да крие бременността си Ева Мендес, но папараците отвъд Океана я разкриха и пуснаха серия от фотоси с наедрялото й коремче. 40...
Актьорите Ева Мендес и Райън Гослинг ще стават родители, пише US Weekly. И уточнява, че техен източник е потвърдил, че красавицата е бременна в седмия...
"Аз съм най-щастливата жена на света. Райън е прекрасен мъж, а отскоро и отличен режисьор. Трябва да го видите на снимачната площадка - работи спокойн...
Една от най-стабилните холивудски двойки сложи край на връзката си. Ева Мендес е решила да зареже Раян Гослинг. Причината е от традиционните: хубавецъ...