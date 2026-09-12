Всичко за Ева Мендес

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Ева Мендес е бременна

Ева Мендес е бременна

Ева Мендес и Раян Гослинг чакат бебе номер две, пишат зад океана. Една от най-популярните холивудски двойки нямат сключен брак, но се радват на щастли...

16 април | 0:30
0 коментара
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Ева не слага анцуг у дома

Ева не слага анцуг у дома

Ева Мендес разкри как поддържа интереса на Раян Гослинг към себе си в първите месеци след раждането на дъщеричката им Есмералда. "Не ходя никога по ан...

22 март | 18:36
0 коментара
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Ева Мендес дундурка бебе

Ева Мендес дундурка бебе

Ева Мендес, която роди сладката Есмералда от любимия си мъж Райън Гослинг, казва, че не се чувства достатъчно подготвена да раздава майчински съвети....

13 март | 18:55
0 коментара
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Ева Мендес роди момиче

Ева Мендес роди момиче

Ева Мендес роди дъщеричка на любимия си Раян Гослинг. Малката госпожица се е появила на бял свят на 12-ти септември, но това се пазело в тайна. Актьор...

17 септември | 18:05
0 коментара
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Ева Мендес се одомошари

Ева Мендес се одомошари

Ева Мендес загърби всякакъв светски живот. За разлика от повечето холивудски хубавици, които не слизат от червения килим и подиума на клубовете до пос...

17 юли | 16:45
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Ева: Райън е върхът

Ева: Райън е върхът

"Аз съм най-щастливата жена на света. Райън е прекрасен мъж, а отскоро и отличен режисьор. Трябва да го видите на снимачната площадка - работи спокойн...

21 март | 21:25
0 коментара
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